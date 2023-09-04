Светлов прокомментировал слова Григоренко о качестве льда на «ЦСКА-Арене»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил слова форварда ЦСКА Михаила Григоренко о качестве льда на «ЦСКА-Арене».
«Это стандартная ситуация для лета. Хоккейные каникулы лишь недавно завершились, лёд только залит, на улице во многих городах жара.
Такого качества площадки, как в Хабаровске или в Чехове, где раньше играл «Витязь», сейчас добиться сложно. Но ближе к зиме всё нормализуется, для ранней осени это стандартная история», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
Григоренко за два стартовых матча набрал 2 (1+1) результативных балла.
Ранее 29-летний хоккеист подвёл итог игры с «Адмиралом» (4:1) и рассказал о плохом качестве льда на «ЦСКА-Арене».
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