Будро: Нюландер понимает – ему заплатят, если не «Торонто», то кто-то другой

Бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера.
«Я действительно не думаю, что это сильно на него влияет, потому что единственное, что знает Вильям — в какой-то момент ему заплатят. Если не «Торонто», то это будет кто-то другой. Он действительно хороший игрок, и в НХЛ есть ещё 31 команда, которая знает, что он действительно хороший игрок», — заявил Будро в подкасте First Up.
27-летний Нюландер был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги 2014 года в первом раунде под общим восьмым номером. В НХЛ Вильям начал играть с сезона-2015/2016. C тех пор шведский нападающий в 521 матче набрал 430 (177+253) очков при показателе полезности «+23».
У Нюландера по контракту с «Торонто» остаётся один сезон с кэпхитом $ 6,96 млн. С 1 июля вступило в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.
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