«Пойдёт, да». Дмитрий Квартальнов — о суперкамбэке минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов кратко прокомментировал суперкамбэк команды в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ). Белорусский коллектив проигрывал со счётом 1:4 к середине матча. Тем не менее хоккеисты «Динамо» смогли отыграться и в овертайме вырвали победу.
После матча Квартальнову задали вопрос: «Для первого матча игра сегодня для болельщиков, для зрителей удалась?»
«Пойдёт, да. Спасибо», — сказал Квартальнов и ушёл.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0).
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