Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о скандале с фанатами ЦСКА на матче МХЛ в 2014 году. В том сезоне вратарь выступал за МХК «Спартак», который в финале Кубка Харламова обыграл «Красную Армию» (4-3).
«Писали ли мне фанаты ЦСКА «любовные сообщения» после той игры, было ли что-то классное? Да, классно было поднять над головой Кубок Харламова (смеётся). Да нет, на самом деле, никто ничего такого не писал. Если кого-то обидел – извиняюсь, но был счёт 3:2 в серии… Понятно, что я не имею права так себя вести. Болельщикам я ничего не показывал.
Думаю, если бы судья себя немного по-другому повёл… Я ему сказал, что тогда в овертайме была высокоподнятая [клюшка]. Мне показалось, что было на грани. Тебе трудно, что ли? Тебя за это никакой премии не лишат, зарплату не отберут. Пойди, посмотри, чтобы на душе спокойно было. Он [всё] не хотел и не хотел, «Красная Армия» уже ушла в раздевалку. Браташ вышел на лёд и получил штраф за то, что он просто корректно, не как я, сказал: «Ребят, ну сами понимаете, нашему вратарю показалось, что высокоподнятая. Сами понимаете накал страстей. Если сейчас высокоподнятая была, то игра продолжается, мы забиваем и мы чемпионы. Если нет – уходим в раздевалку, проблем нет». Судья послушал, сказал: «Ладно, нет ничего». Почему сразу-то не мог посмотреть?» — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».
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