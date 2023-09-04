Шестёркин рассказал, почему они с Сорокиным занимаются с тренером вратарей ЦСКА

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объяснил, почему он и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занимаются с тренером вратарей ЦСКА Сергеем Наумовым.

«Почему Наумов? В моём понимании, из всех тех, с кем я работал уже в зрелом возрасте, в КХЛ два топовых тренера – это Рашид Давыдов и Сергей Наумов. С Давыдовым я тоже списывался, пытался его сюда привезти, чтобы мы могли вместе поработать. Но, к сожалению, у него нет визы. С Сергеем Ивановичем я проходил сборы в Риге, когда провёл только первый сезон за СКА. Там мы с ним познакомились, и с тех пор очень хорошо общаемся. Постоянно может написать после игры, что-то подсказать. С ним большое удовольствие поработать, потому что он не заставляет тебя делать то, что ты не хочешь. Он всегда к тебе прислушается, что-то можно поменять. Коммуникабельный тренер», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее Шестёркин рассказал о буллитах от своего одноклубника нападающего Артемия Панарина.