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В Ельце умер 14-летний хоккеист, он надышался газом для зажигалок

В Ельце умер 14-летний хоккеист, он надышался газом для зажигалок
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В Ельце умер 14-летний хоккеист местной команды «Энергия Елец», сообщает телеграм-канал Mash. Причиной смерти стало вдыхание порции газа из баллончика для зажигалок.

Отмечается, что юный спортсмен вместе с одноклассниками отмечал первый учебный день. Компания сразу после уроков отправилась в местный торговый центр, где купила баллончик. Другие школьники не пострадали, однако хоккеист сразу же начал задыхаться — после первого вдоха. Когда приехала скорая, хоккеист уже не дышал. Результаты проверки показали, что подросток отравился газом.

Как отмечает Mash, тело 14-летнего хоккеиста нашли 2 сентября в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце.

Напомним, в начале августа ушёл из жизни 21-летний игрок «Салавата Юлаева» Родион Амиров. У него была опухоль.

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