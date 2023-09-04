Матвей Мичков пропустит второй матч СКА подряд

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Сегодня, 4 августа, на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» примет санкт-петербургский СКА. Команды объявили составы на матч.

Встречу пропустит нападающий СКА Матвей Мичков — вторую подряд. В третьем звене сыграет 17-летний Иван Демидов.

СКА:

Иванов (Маттссон).

Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;

Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;

Педан — М. Федотов, И. Федотов — Воробьёв — Демидов;

Пашнин, Гребенщиков — Кадейкин — Дедунов; Зинченко.

«Лада»:

Подъяпольский (Трушков).

Солянников — Березин, Шумаков — Моисеев — Алтыбармакян;

Минеев — Глухов, Попугаев — Фисенко — Сафин;

Калабушкин — Сёмин, Космачук — Джозефс — Кугрышев;

Иванов — Булычев, Ожгихин — Стальнов — Червоненко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.