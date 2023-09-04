Матвей Мичков пропустит второй матч СКА подряд

Сегодня, 4 августа, на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» примет санкт-петербургский СКА. Команды объявили составы на матч.
Встречу пропустит нападающий СКА Матвей Мичков — вторую подряд. В третьем звене сыграет 17-летний Иван Демидов.
СКА:
Иванов (Маттссон).
Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;
Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;
Педан — М. Федотов, И. Федотов — Воробьёв — Демидов;
Пашнин, Гребенщиков — Кадейкин — Дедунов; Зинченко.
«Лада»:
Подъяпольский (Трушков).
Солянников — Березин, Шумаков — Моисеев — Алтыбармакян;
Минеев — Глухов, Попугаев — Фисенко — Сафин;
Калабушкин — Сёмин, Космачук — Джозефс — Кугрышев;
Иванов — Булычев, Ожгихин — Стальнов — Червоненко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 4 сентября 2023
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