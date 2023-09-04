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Матвей Мичков пропустит второй матч СКА подряд

Матвей Мичков пропустит второй матч СКА подряд
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Сегодня, 4 августа, на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» примет санкт-петербургский СКА. Команды объявили составы на матч.

Встречу пропустит нападающий СКА Матвей Мичков — вторую подряд. В третьем звене сыграет 17-летний Иван Демидов.

СКА:

Иванов (Маттссон).
Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;
Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;
Педан — М. Федотов, И. Федотов — Воробьёв — Демидов;
Пашнин, Гребенщиков — Кадейкин — Дедунов; Зинченко.

«Лада»:

Подъяпольский (Трушков).
Солянников — Березин, Шумаков — Моисеев — Алтыбармакян;
Минеев — Глухов, Попугаев — Фисенко — Сафин;
Калабушкин — Сёмин, Космачук — Джозефс — Кугрышев;
Иванов — Булычев, Ожгихин — Стальнов — Червоненко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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