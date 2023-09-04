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«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь». У Голдобина хет-трик

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (0:1, 4:1, 1:2).

На третьей минуте Дмитрий Моисеев вывел череповчан вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Вишневский сравнял счёт. На 23-й минуте Николай Голдобин с передачи Егора Савикова вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Кирилл Пилипенко после паса Данила Аймурзина восстановил равенство — 2:2. На 32-й минуте Герман Рубцов после паса Михала Чайковски вновь вывел красно-белых вперёд. На 39-й минуте Николай Голдобин оформил дубль. На 42-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 44-й минуте Дмитрий Моисеев оформил дубль. На 58-й минуте Иван Морозов с передачи Павла Порядина сделал счёт 6:3. На 60-й минуте Руслан Абросимов поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет «Амур». Оба матча состоятся 6 сентября.