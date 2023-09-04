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«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь». У Голдобина хет-трик

«Спартак» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь». У Голдобина хет-трик
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (0:1, 4:1, 1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Моисеев (Жабреев, Рожков) – 02:13 (5x5)     1:1 Вишневский (Бурмистров, Локтионов) – 21:38 (5x4)     2:1 Голдобин (Савиков) – 22:52 (5x5)     2:2 Пилипенко (Аймурзин) – 29:21 (5x5)     3:2 Рубцов (Чайковски) – 31:01 (5x5)     4:2 Голдобин (Морозов) – 38:16 (5x5)     5:2 Голдобин (Вишневский, Порядин) – 41:05 (5x5)     5:3 Моисеев (Седов) – 43:26 (5x4)     6:3 Морозов (Порядин) – 57:28 (en)     6:4 Абросимов (Ильин, Чуркин) – 59:14 (5x5)    

На третьей минуте Дмитрий Моисеев вывел череповчан вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Вишневский сравнял счёт. На 23-й минуте Николай Голдобин с передачи Егора Савикова вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Кирилл Пилипенко после паса Данила Аймурзина восстановил равенство — 2:2. На 32-й минуте Герман Рубцов после паса Михала Чайковски вновь вывел красно-белых вперёд. На 39-й минуте Николай Голдобин оформил дубль. На 42-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 44-й минуте Дмитрий Моисеев оформил дубль. На 58-й минуте Иван Морозов с передачи Павла Порядина сделал счёт 6:3. На 60-й минуте Руслан Абросимов поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет «Амур». Оба матча состоятся 6 сентября.

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