Моисеев: в «Витязе» у меня был постоянный рост, в СКА я немножко потух. Шансы у меня были

Нападающий «Лады» Данила Моисеев высказался после матча со СКА (0:3). Форвард вышел на лёд впервые с ноября 2022 года. В межсезонье его обменяли в «Ладу» из СКА.
«Что делал за этот период без игры? Сначала отдыхал, травма была нелёгкая. Три месяца вообще ничего не делал, потом три месяца работал с реабилитологом, потом потихоньку стал возвращаться на лёд. Как попрощался со СКА? Нормально, меня поблагодарили за работу, я поблагодарил их. Это нормально, такова жизнь хоккеиста. Сегодня ты в одном месте, завтра в другом. Цели в «Ладе»? Начать стабильно играть, показывать уровень, который я показывал в «Витязе». Там у меня был постоянный рост, а в СКА я немножко потух. Нужно реабилитироваться. Но всё зависело от меня, ищу проблемы только в себе. Шансы у меня были, я их не реализовал», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
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