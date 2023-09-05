Кожевников: как только руководство «Авангарда» сменилось, сразу же наступил порядок

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о главном тренере «Авангарда» Михаиле Кравеце. Специалист назвал сильные стороны наставника «ястребов». Кожевников также оценил изменения в руководстве омского клуба. Он считает, что это пошло на пользу «Авангарду» и что оставить Кравеца на посту главного тренера было правильным решением.
«Кравец, безусловно, толковый тренер. В своё время и в СКА, и в «Витязе» он также показал себя с очень хорошей стороны. У него видна тренерская стезя, понятие, он правильно подбирает игроков. В прошлом сезоне Кравец дал результат с «Авангардом», поэтому абсолютно заслуженно сохранил должность и на нынешний чемпионат.
Другой вопрос, что его долго держали запасным вариантом, пытаясь договориться с кем-то другим. Но, как только руководство «Авангарда» сменилось, сразу же наступил порядок и Кравец был утверждён в должности. И сейчас мне приятно смотреть на омский клуб, там видна мысль, плюс удалось сделать хорошие приобретения под занавес межсезонья. Боюсь, если бы в клубе осталось старое руководство, то ничего этого могло и не быть, в том числе и Кравеца на посту главного тренера», — приводит слова Кожевникова BetOn mobile.ru.
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