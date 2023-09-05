ЦСКА — «Металлург»: голкипер армейцев Федотов второй матч подряд начнёт в запасе

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

Вратарь армейского клуба Иван Федотов, как и в матче с «Адмиралом» (4:1), начнёт встречу на скамейке запасных. В старте сыграет Александр Шарыченков, который во встрече с дальневосточным клубом отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Состав ЦСКА:

Шарыченков (Федотов);

Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;

Провольнев — Грудинин, Мамин — Соркин — Григоренко;

Янченко — Панкратов — Полтапов; Брютов.

Состав «Металлурга»:

Загидулин (Набоков);

Яковлев — Хабаров, Акользин — Зернов — Карпов;

Дронов — Пресс, Михайлис — Ди — Гребёнкин;

Гололобов — Маклюков, Коростелёв — Мухаметов — Кошелев;

Паливко, Канцеров — Коробкин — Джонсон — Юров.