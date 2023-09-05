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ЦСКА — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — «Металлург»: голкипер армейцев Федотов второй матч подряд начнёт в запасе

ЦСКА — «Металлург»: голкипер армейцев Федотов второй матч подряд начнёт в запасе
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

Вратарь армейского клуба Иван Федотов, как и в матче с «Адмиралом» (4:1), начнёт встречу на скамейке запасных. В старте сыграет Александр Шарыченков, который во встрече с дальневосточным клубом отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Состав ЦСКА:

Шарыченков (Федотов);
Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Провольнев — Грудинин, Мамин — Соркин — Григоренко;
Янченко — Панкратов — Полтапов; Брютов.

Состав «Металлурга»:

Загидулин (Набоков);
Яковлев — Хабаров, Акользин — Зернов — Карпов;
Дронов — Пресс, Михайлис — Ди — Гребёнкин;
Гололобов — Маклюков, Коростелёв — Мухаметов — Кошелев;
Паливко, Канцеров — Коробкин — Джонсон — Юров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0    
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