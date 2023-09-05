Журналист The Hockey Writers рассказал о возможном обмене Кузнецова в «Даллас»

Журналист The Hockey Writers Джесси Курвиль-Линч рассказал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может перейти в «Даллас Старз».

«Даллас» всего в нескольких шагах от того, чтобы завоевать Кубок Стэнли, и привлечение Кузнецова, чтобы укрепить их топ-6 нападения, может сделать их недосягаемыми.

Обеим командам придется пойти на жертвы, чтобы добиться этого обмена. У Кузнецова осталось два года по контракту стоимостью $ 7,8 млн за сезон, и «Кэпиталз», возможно, придётся сохранить часть зарплаты, чтобы всё состоялось. Если Кузнецов будет отлично играть на старте сезона, «Вашингтону» было бы разумно дождаться дедлайна, чтобы обменять его и получить большую выгоду.

«Кэпс» придётся оставить себе $ 3,9 млн. «Старз» придётся немного заплатить за игрока, который может набрать 60+ очков, поэтому в сделку могут быть включены нападающий Мэйсон Марчмент, проспект Антонио Стрэнджес, выбор в первом раунде 2024 года и выбор в третьем раунде 2025 года.

Если этот обмен действительно состоится, он почти наверняка переведёт «Кэпиталз» в режим перестройки. Будем надеяться, что если они заключат сделку по Кузнецову до дедлайна, то смогут попытаться попасть в плей-офф», — сказано в статье.