Сайт НХЛ спрогнозировал количество очков, набранных Овечкиным и Кузнецовым в новом сезоне

Журналисты сайта НХЛ спрогнозировали количество очков, которые наберут лидеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в новом сезоне лиги. Капитану «Вашингтона» Овечкину спрогнозировали 88 очков в новом сезоне, а Кузнецову — 59 результативных баллов.

«Элитный бомбардир Овечкин пробивал отметку в 40 голов в последних пяти сезонах, в которых он сыграл не менее 50 матчей, и в двух из этих сезонов забил 50 голов. Он занимает второе место по количеству голов в истории НХЛ с 822 голами в 1347 играх, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх), и на протяжении всей своей карьеры стабильно забивает голы. Прогноз очков NHL.com: 88.

Кузнецов лидировал в «Вашингтоне» по результативным передачам (43 в 81 игре) в прошлом сезоне и занимает второе место в команде по очкам за последние три сезона суммарно (162 в 201 игре), уступая только Овечкину. Кузнецов занял второе место в «Кэпиталз» по количеству бросков в створ (172), и у него хороший потенциал для набора очков с учётом игры в первом звене вместе с Овечкиным и Уилсоном. Прогноз очков NHL.com: 59», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, Овечкин в прошлом сезоне набрал 75 (42+33) очков за 73 матча регулярки. Кузнецов отметился 55 (12+43) результативными баллами в 81 встрече.