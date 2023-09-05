Фёдоров: ЦСКА надо очиститься и обнулиться. Мы все люди

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил игру голкипера Александра Шарыченкова с «Металлургом» (2:4) и рассказал о неудачной игре армейцев на старте сезона.

«Шарыченков? Саша сыграл хорошо, как бы странно это ни звучало. Когда соперник забивал голы, мы оставили его на расстрел. Не могу сказать, что ситуация нормальная. Но она есть. Мы вместе, как тренерский штаб и команда, работаем над ней. Приложим все усилия, чтобы в короткий срок понять, что мы хотим друг от друга.

Пропущенный гол в первой смене второго периода? Глаза видят, нельзя обмануть. Я точно знаю, что ребята честно пришли и показали вот такой хоккей. Это не одна смена. Это просто у нас есть они. Вместе отработаем кусок и постараемся сделать выводы. Если не получится, будем работать опять. Такая наша участь. Это не однодневная и не недельная проблема. На этом остановлюсь.

Чемпионское похмелье? У нас все трезвые. Уверен в наших ребятах. Уверен в нашем характере. Мы не в идеальной форме. Надо немного обнулиться и очиститься. В любом плане. В физическом и моральном. Как угодно. Потому что вокруг нас есть друзья, семьи. Последние два сезона были напряжённые, интересные и закончились правильными результатами. Все мы люди. И это всё, что я хочу сказать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.