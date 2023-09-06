Плющев: зная привычки наших менеджеров, скоро в КХЛ начнутся тренерские отставки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев обратил внимание на слабый старт в новом сезоне КХЛ «Витязя» и «Сочи», которые проиграли оба своих матча и выразил мнения, что скоро стоит ожидать тренерских отставок в этих клубах.
«Бросаются в глаза неудачи „Витязя“. Не вижу у этого клуба какой-то политики. Раньше он выезжал на легионерах, теперь лимит сокращён, отсюда спад. При этом у „Витязя“ хорошая школа, но её уж слишком осторожно используют.
Также с поражений начал «Сочи». У этой команды традиционные проблемы с управлением. Как следствие — крайне сомнительный тренерский штаб. Кстати, как и в случае с «Витязем», где тоже явные проблемы на тренерской скамейке.
Чемпионат очень напряжённый, поэтому очки, упущенные в сентябре, будет трудно вернуть поздней осенью или зимой. Зная привычки наших менеджеров, скоро начнутся тренерские отставки», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
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