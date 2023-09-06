В Казахстане рассказали, общались ли они с ИИХФ по поводу ситуации с Федотовым

Генеральный директор казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев рассказал, что они не контактировали с Международной федерацией хоккея по поводу ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова и возможных санкций для «Барыса».

«Наша федерация пока не получала никаких сообщений на тему Федотова из ИИХФ. Наши юристы также сообщили нам, что в этом деле главным его участником с российской стороны является именно Федерация хоккея России», — приводит слова Каратаева ТАСС.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Несмотря на это, голкипер сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». За это ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможные санкции из-за ситуации с контрактом Ивана Федотова коснутся только игрока, ЦСКА и ФХР.