В Казахстане рассказали, общались ли они с ИИХФ по поводу ситуации с Федотовым

Генеральный директор казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев рассказал, что они не контактировали с Международной федерацией хоккея по поводу ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова и возможных санкций для «Барыса».
«Наша федерация пока не получала никаких сообщений на тему Федотова из ИИХФ. Наши юристы также сообщили нам, что в этом деле главным его участником с российской стороны является именно Федерация хоккея России», — приводит слова Каратаева ТАСС.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Несмотря на это, голкипер сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». За это ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможные санкции из-за ситуации с контрактом Ивана Федотова коснутся только игрока, ЦСКА и ФХР.
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