Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможные санкции из-за ситуации с контрактом Ивана Федотова коснутся только игрока, ЦСКА и ФХР.
«Могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ? Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Несмотря на это, голкипер сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». За это ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.
Игру регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1), которая состоялась накануне, 3 сентября, Федотов провёл в запасе.
- 4 сентября 2023
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
14:07
-
13:46
-
13:35
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
12:05
-
11:50
-
11:31
-
11:15
-
11:05
-
10:56
-
10:40
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:21
-
09:10
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:03
- 3 сентября 2023
-
23:48
-
23:31
-
23:15