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Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР

Тардиф: санкции ИИХФ по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможные санкции из-за ситуации с контрактом Ивана Федотова коснутся только игрока, ЦСКА и ФХР.

«Могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ? Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Несмотря на это, голкипер сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». За это ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.

Игру регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1), которая состоялась накануне, 3 сентября, Федотов провёл в запасе.

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