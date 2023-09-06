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Американский защитник Кин подпишет новый контракт со «Спартаком»

Американский защитник Кин подпишет новый контракт со «Спартаком»
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Американский защитник Джоуи Кин подпишет новый контракт со «Спартаком», сообщил агент игрока Алёша Пилко.

«Защитник Джоуи Кин заключит односторонний контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/2024», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды. Предыдущий контракт Кина со «Спартаком» истёк в апреле 2023 года.

Ранее генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил причину, по которой нападающий хабаровского клуба Александр Хохлачёв не сможет сыграть в сегодняшнем матче со «Спартаком».

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