Американский защитник Кин подпишет новый контракт со «Спартаком»

Американский защитник Джоуи Кин подпишет новый контракт со «Спартаком», сообщил агент игрока Алёша Пилко.
«Защитник Джоуи Кин заключит односторонний контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/2024», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды. Предыдущий контракт Кина со «Спартаком» истёк в апреле 2023 года.
Ранее генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил причину, по которой нападающий хабаровского клуба Александр Хохлачёв не сможет сыграть в сегодняшнем матче со «Спартаком».
- 6 сентября 2023
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