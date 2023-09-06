В «Амуре» объяснили, почему Александр Хохлачёв не примет участия в матче со «Спартаком»
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил причину, по которой нападающий хабаровского клуба Александр Хохлачёв не сможет принять участие в сегодняшнем матче со «Спартаком».
«Александр Хохлачёв не примет участия в сегоднянем матче со „Спартаком“. Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб. Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», — цитирует Покотило пресс-служба хабаровского клуба.
Напомним, «Спартак» в результате обмена с «Амуром» получил денежную компенсацию и 17-летнего форварда молодёжной сборной Беларуси Артёма Гуменюка. В текущем сезоне Хохлачёв провёл за «Амур» два матча, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
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