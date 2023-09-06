Брюс Будро занял пост старшего советника в клубе OHL «Ниагара»

Команда хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айсдогс» объявила о назначении Брюса Будро на пост старшего советника. Брюс будет работать вместе со своим сыном Беном, который занимает пост помощника тренера в клубе.

«Я очень горжусь, счастлив и рад помочь «Ниагара Айсдогс». Стадион «Ниагары» всегда будет занимать особое место в сердце. Я с нетерпением жду возможности стать обладателем Мемориального кубка вместе с «Ниагара Айсдогс», — заявил Будро.

Тренерская карьера Будро в НХЛ длилась 16 сезонов в четырёх командах: «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс», откуда он был уволен в январе 2023 года. В сезоне-2007/2008 Будро стал обладателем «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер НХЛ.