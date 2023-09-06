Брюс Будро занял пост старшего советника в клубе OHL «Ниагара»
Поделиться
Команда хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айсдогс» объявила о назначении Брюса Будро на пост старшего советника. Брюс будет работать вместе со своим сыном Беном, который занимает пост помощника тренера в клубе.
«Я очень горжусь, счастлив и рад помочь «Ниагара Айсдогс». Стадион «Ниагары» всегда будет занимать особое место в сердце. Я с нетерпением жду возможности стать обладателем Мемориального кубка вместе с «Ниагара Айсдогс», — заявил Будро.
Тренерская карьера Будро в НХЛ длилась 16 сезонов в четырёх командах: «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс», откуда он был уволен в январе 2023 года. В сезоне-2007/2008 Будро стал обладателем «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер НХЛ.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
18:38
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:08
-
17:00
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:40
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
Партнерский контент