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СКА проиграл впервые в сезоне, уступив в гостях «Торпедо»

СКА проиграл впервые в сезоне, уступив в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Святослав Гребенщиков с передачи Александра Кадейкина открыл счёт в матче. Спустя 26 секунд Василий Атанасов с передач Антона Силаева и Игоря Ларионова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Богдана Конюшкова и Кирилла Максимова вывел хозяев вперёд.

На 12-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Василия Атанасова и Игоря Ларионова забросил третью шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Василий Глотов с передачи Владимира Алистрова сократил отставание в счёте до минимума. В конце матча Николай Коваленко забросил шайбу в пустые ворота. за 26 секунд до конца матча Александр Никишин с передач Алекса Гальченюка и Сергея Толчинского установил окончательный счёт встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гребенщиков (Кадейкин) – 04:50 (5x5)     1:1 Атанасов (Силаев, Ларионов) – 05:16 (5x5)     2:1 Фирстов (Конюшков, Максимов) – 23:43 (5x4)     3:1 Воронин (Атанасов, Ларионов) – 51:06 (5x5)     3:2 Глотов (Алистров, Лайпсик) – 56:56 (5x5)     4:2 Коваленко – 58:02 (en)     4:3 Никишин (Гальченюк, Толчинский) – 59:34 (5x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Торпедо» примет на своём льду минское «Динамо». СКА отправится в гости к ярославскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 8 сентября.

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