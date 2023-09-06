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СКА проиграл впервые в сезоне, уступив в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Святослав Гребенщиков с передачи Александра Кадейкина открыл счёт в матче. Спустя 26 секунд Василий Атанасов с передач Антона Силаева и Игоря Ларионова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Богдана Конюшкова и Кирилла Максимова вывел хозяев вперёд.

На 12-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Василия Атанасова и Игоря Ларионова забросил третью шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Василий Глотов с передачи Владимира Алистрова сократил отставание в счёте до минимума. В конце матча Николай Коваленко забросил шайбу в пустые ворота. за 26 секунд до конца матча Александр Никишин с передач Алекса Гальченюка и Сергея Толчинского установил окончательный счёт встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



В следующей игре «Торпедо» примет на своём льду минское «Динамо». СКА отправится в гости к ярославскому «Локомотиву». Обе встречи состоятся 8 сентября.