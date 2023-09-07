«Баффало» и защитник Расмус Далин близки к заключению долгосрочного контракта
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«Баффало» и Расмус Далин близки к продлению контракта на восемь лет с кэпхитом $ 84 млн, сообщает Open Ice. Текущий контракт игрока обороны с зарплатой в $ 6 млн действует до конца сезона-2023/2024.
Зарплата 23-летнего защитника, таким образом, может составить $ 10,5 млн за сезон. Он может стать третьим действующим представителем своего амплуа со средней годовой зарплатой по контракту, превышающей $ 10 млн. Ранее эту планку превысили сделки Эрика Карлссона с «Сан-Хосе» ($ 11,5 млн) и Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» ($ 11 млн).
В прошлом сезоне НХЛ шведский защитник обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+12».
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