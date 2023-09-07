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Гендиректор «Сибири» ответил на вопрос о вероятности появления в Новосибирске клуба ВХЛ

Гендиректор «Сибири» ответил на вопрос о вероятности появления в Новосибирске клуба ВХЛ
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что с появлением в Новосибирске нового дворца спорта стало возможным создание в городе клуба ВХЛ.

«Пока главным действующим лицом на ЛДС «Сибирь» будет наша хоккейная школа. Главная проблема, на которую всегда сетовали, это недостаток льда, и эта проблема сейчас решилась. Очень надеюсь, что школа уровень свой повысит и у нас будет больше талантливых выпускников. Клуб ВХЛ в Новосибирске? Пока эта тема неактуальна, но при условии реорганизации школы и увеличения количества талантливых ребят это всё реально», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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