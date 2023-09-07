ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Соркиным. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.

23-летний хоккеист является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В главной команде клуба нападающий играет с сезона-2019/2020, до этого он выступал за «Красную Армию» и «Звезду». Всего в КХЛ Максим провёл 241 матч, в котором набрал 79 очков — забросил 34 шайбы и отдал 45 результативных передач.

В составе ЦСКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 годах.