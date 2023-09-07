ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Соркиным
Поделиться
ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Соркиным. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.
23-летний хоккеист является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. В главной команде клуба нападающий играет с сезона-2019/2020, до этого он выступал за «Красную Армию» и «Звезду». Всего в КХЛ Максим провёл 241 матч, в котором набрал 79 очков — забросил 34 шайбы и отдал 45 результативных передач.
В составе ЦСКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 годах.
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:47
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
09:25
-
09:16
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:11
-
08:10
-
07:50
-
06:54
Партнерский контент