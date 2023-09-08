Президент «Динамо» ответил на вопрос, хочет ли Сафронов вернуться на пост гендиректора

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос, хочет ли Андрей Сафронов вернуться на пост гендиректора бело-голубых.

«Давайте так. Андрей Николаевич Сафронов – это опытный в хоккее человек. Хоккейный клуб «Динамо» Москва завоевал два Кубка Гагарина тогда, когда он был его генеральным директором. То есть с точки зрения хоккейного функционера и человека, хорошо знакомого с хоккейным движением Российской Федерации и конкретно динамовским движением, Андрей Николаевич является очень подкованным человеком. И при смене всех генеральных директоров, о которых мы с вами выше говорили, Сафронов всегда находил с ними коммуникацию и общался с ними на одном языке.

Человек он – не одиозный. Он всё понимает и не мешает тренерскому штабу. В команде его практически не бывает, хотя он и общается со многими игроками, поддерживая с ними отношения. Тот же Миронов начинал в «Динамо», когда Сафронов руководил клубом, и они вместе выигрывали Кубок. Сопин играл в его «Динамо», да и Кудашов. Поэтому антагонизма как такового нет. Влияния на формирование команды, тренерского штаба или стратегию развития клуба, он не имеет. Это прерогатива совета директоров и акционеров клуба.

Хочет ли он вернуться на роль гендиректора клуба? На эту тему я с ним беседовал, и он ответил: «Нет, я не хочу. Я удовлетворён тем состоянием, в котором нахожусь». Многие же действительно считают, что он ведёт борьбу за возвращение на пост гендиректора, но этого нет. И самое главное – это решение принимает не он. Его принимают наши акционеры», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» 8 сентября, в 8:00 мск.