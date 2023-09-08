«Кубок — тактическая цель. Стратегия в ином». Продолжение интервью с президентом «Динамо»

В первой части эксклюзивного интервью «Чемпионату» президент – председатель совета директоров «Динамо» в деталях рассказал о внутренней кухне московского клуба. Во второй части идут конкретные ответы на главные вопросы о текущей жизни бело-голубых.

почему Андрей Сафронов является его советником;

хочет ли Сафронов вернуть себе прежнюю власть в «Динамо»;

какие конкретно цели стоят перед клубом на сезон-2023/2024;

существует ли кредит доверия к связке Алексея Кудашова и Алексея Сопина;

доволен ли он проведённой селекционной работой в межсезонье;

почему два года назад клуб отказался от услуг Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова;

являются ли переходы Никиты Гусева и Игоря Ожиганова отклонением от принятого вектора;

почему питерское «Динамо» продало талантливого игрока в СКА, не посоветовавшись с московским «Динамо»;

кто понёс ответственность за массовую драку динамовских молодёжек на предсезонке;

как жить без культовой базы в Новогорске;

хочет ли он сам выиграть Кубок Гагарина.

«Сафронов – не одиозный человек. Он не мешает тренерскому штабу и не имеет влияния на формирование команды»

— Тема Андрея Сафронова как вашего советника продолжает усиленно обсуждаться и муссироваться. Вы заступили на пост президента клуба как раз в тот год, когда семилетняя эпоха пребывания Сафронова на посту гендиректора подходила к концу. И мы помним, чем она завершилась и какие вещи ему ставились в вину. Почему вы приняли его своим советником и какие именно функции он выполняет в клубе?

— Давайте так. Андрей Николаевич Сафронов – это опытный в хоккее человек. Хоккейный клуб «Динамо» Москва завоевал два Кубка Гагарина тогда, когда он был его генеральным директором. То есть с точки зрения хоккейного функционера и человека, хорошо знакомого с хоккейным движением Российской Федерации и конкретно с динамовским движением, Андрей Николаевич является очень подкованным человеком. И при смене всех генеральных директоров, о которых мы с вами выше говорили, Сафронов всегда находил с ними коммуникацию и общался с ними на одном языке.

Человек он не одиозный. Он всё понимает и не мешает тренерскому штабу. В команде его практически не бывает, хотя он и общается со многими игроками, поддерживая с ними отношения. Тот же Миронов начинал в «Динамо», когда Сафронов руководил клубом, и они вместе выигрывали Кубок. Сопин играл в его «Динамо», да и Кудашов. Поэтому антагонизма как такового нет. Влияния на формирование команды, тренерского штаба или стратегии развития клуба он не имеет. Это прерогатива совета директоров и акционеров клуба.

— Вы не считаете, что за его советами стоит желание дискредитировать работу Сопина и Кудашова и заодно восстановить в клубе свой прежний статус?

— Нет.

— То есть он не хочет вернуться на должность генерального директора?

— На эту тему я с ним беседовал, и он ответил: «Нет, не хочу. Я удовлетворён тем состоянием, в котором нахожусь». Многие же действительно считают, что он ведёт борьбу за возвращение на пост гендиректора, но этого нет. И самое главное – это решение принимает не он. Его принимают наши акционеры.

Виталий Давыдов (слева) и Андрей Сафронов (справа) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Как вы отнеслись к мартовской истории, когда в нескольких СМИ выходили «интервью» ветеранов клуба, заслуженных людей с откровенной грязью в адрес Кудашова. А потом на поверку выяснялось, что они ничего подобного не говорили. Вы пытались выяснить, откуда всё это пошло?

— Конечно, внутри клуба этот вопрос мы поднимали, и наши ветераны рассказали, что они говорили, а что им приписали недобросовестные журналисты. Но особых разборок не устраивали. Знающим людям в этой ситуации было всё понятно с самого начала.

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«Доволен усилением команды. Цель – полуфинал Кубка Гагарина и попадание в тройку призёров регулярки КХЛ»

— Лично с вашей стороны насколько велик кредит доверия к связке Кудашов – Сопин?

— Хорошая связка, проделывающая хорошую работу. Мы считаем, что у них прогрессивное сочетание. Весь вопрос заключается в том, насколько тренерский штаб сможет мобилизовать команду. Сопин – с точки зрения селекции игроков, а Кудашов – с точки зрения стимулирования. И приведёт ли это к конечному результату – попаданию в тройку призёров КХЛ.

Алексей Кудашов уже третий год работает главным тренером «Динамо». Определённые недочёты в его работе были, и мы могли пойти по пути замены главного тренера, как в прошлом сезоне поступил «Ак Барс». Но мы доверяем Алексею Николаевичу Кудашову и движемся к тому, чтобы он добился поставленной руководством цели.

— Вам лично понравились трансферы, совершённые Сопиным в это межсезонье? Вы довольны произведённым усилением команды?

— Да, доволен. Если бы не был доволен, то проголосовал бы против на совете директоров.

— Не все поняли вашу мысль про задачу попадания в тройку призёров КХЛ. Это нужно обязательно стать лучшей командой среди тех, кто выйдет в полуфинал Кубка Гагарина?

— Во-первых, есть же регулярный чемпионат, в котором производится набор очков. Нужно стремиться к тому, чтобы попасть в тройку сильнейших нашего чемпионата по набранным очкам. Второе – в плей-офф перед командой ставится задача попадания в полуфинал/финал Кубка Гагарина. Вот эти две задачи на новый сезон ставятся перед Кудашовым, его тренерским штабом и всей командой. Мы беседовали с командой, и они все это понимают.

«Отказ от Шипачёва и Войнова – сознательная смена курса. От развития молодёжи мы не отказываемся»

— Одна из самых обсуждаемых тем относительно «Динамо» последних лет – пресловутый вектор развития клуба, который был обозначен лично вами, когда два года назад клуб расставался с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Тогда брался курс на ввод в состав молодых игроков, а сейчас снова осуществляются дорогие трансферы. Расскажите непонимающим, как коррелируется одно с другим?

— Мы не отказываемся от принятой стратегической линии, направленной на развитие молодёжи и формирование команды из игроков «Динамо». Наша основная задача и цель –сформировать из молодых игроков команду хорошего качества, которая сможет входить в пятёрку-шестёрку лучших клубов России.

В связи с этим мы как раз и заключили трёхгодичный договор с санкт-петербургским «Динамо», чтобы осуществлять перемещения игроков из КХЛ в ВХЛ и обратно. Для этого заключались двусторонние контракты, и с этой целью в Санкт-Петербург был привлечён динамовский тренер Ярослав Люзенков. Ранее я уже говорил, что у нас в системе собраны очень неплохие ребята 2005-2007 годов рождения. Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от развития молодёжи.

Что касается приобретения Никиты Гусева и Игоря Ожиганова, то нужно понимать, что мы же не только совершали трансферы на вход – ряд игроков также нами был продан или обменян в другие команды. А переходы Гусева и Ожиганова направлены на укрепление команды. Мы верим, что они смогут помочь нашей команде и на льду, и в медийном плане.

Не знаю точно, на каком месте клуб находится по размеру платёжной ведомости. Это пусть Сопин считает, но мы далеко не лидеры КХЛ в этом плане. До потолка зарплат явно не доходим, экономя деньги акционеров. В команде только четыре игрока являются для клуба финансово затратными. Таково было пожелание тренерского штаба и спортивного директора. Совет директоров пошёл им навстречу.

— Всё-таки, возвращаясь к расставанию с Шипачёвым и Войновым, надо прояснить ключевой момент – у клуба не было денег дальше содержать их контракты или это был сознательный переход на новый вектор?

— Сознательная смена курса. Недавно я был в Казани и разговаривал с Вадимом. Он хороший спортсмен, хороший игрок, в том сезоне набравший большое количество очков в регулярном чемпионате. Но в самом плей-офф он сыграл далеко не так эффективно, как играл в регулярке. Появилось четкое понимание, что отдача от высокооплачиваемых игроков в плей-офф была недостаточной, и это послужило одним из мотивов для передачи их контрактов в «Ак Барс».

«Задержек по зарплате у нас никогда не было. Вопросом финансирования «Динамо» занимаемся постоянно»

— За последние годы имидж клуба сильно портили постоянные задержки по выплате зарплат игрокам и персоналу. У вас есть уверенность, что в ближайшее время подобного больше не произойдёт?

— У нас никогда не было существенных задержек по зарплате. Вот по бонусам – да, такая проблема действительно была, и связана она была в первую очередь с выплатой заработанных бонусов Вадиму Шипачёву и нескольким другим дорогим игроками.

С ними мы договаривались, чтобы не нарушать существующий ковенант по выплате заработной платы. Иначе мы могли бы выплатить в первую очередь бонусы Шипачёву, закрыть все долги перед ним, но тогда возникли бы задержки перед командой. Вместо этого мы договорились с Вадимом и плавно всё ему выплатили без всяких проблем. Сейчас такой ситуации мы уже не допустим.

Отдельно хочу сказать, что менеджмент клуба активно работает над привлечением новых партнеров, и сейчас у нас появился новый спонсор – букмекерская компания «Олимпбет». У нас были и другие варианты среди букмекеров, и тоже с неплохими показателями, но от «Олимпбет» поступило самое выгодное предложение.

Замечу, что эта букмекерская компания всегда активно интегрируется в коммуникацию с болельщиками. Надеемся, что результаты нашего сотрудничества будут видны уже в ближайшее время.

— Продолжая тему финансирования, знаю, что аренда стадиона в Петровском парке на каждый матч КХЛ обходится клубу в довольно крупную сумму. Как в этой связи вам удалось договориться с собственником арены о переезде на «ВТБ Арену» ещё и молодёжной команды? Это не будет слишком накладно для бюджета?

— Мы договорились с основным акционером клуба ВТБ и генеральным директором арены Андреем Лунтовским, нам предоставлены комфортные условия в рамках утвержденного бюджета клуба.

Если бы это было не так, тогда мы бы начали рассматривать другие варианты. У нас были предложения о переезде в Куркино, в Химки, шикарное предложение было от Сокольников.

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— Много, в том числе и вами, говорится о ставке на свою молодёжь, но за последнее десятилетие клубная динамовская СДЮШОР не подготовила для основы по-настоящему ни одного топового игрока. У вас есть претензии к её работе?

— Почему ни одного? Рашевский подготовлен.

— Он всё-таки продукт питерской школы, а не московской.

— Но это же динамовская система. Может быть, в последние годы с учётом всех известных перипетий мы не в полной мере уделяли внимание школе – как с точки зрения спорта, так и с точки зрения финансирования. 50 млн рублей даёт город на развитие детского динамовского хоккея, и, может быть, нам туда надо что-то добавить. Сейчас будем специально уделять этому пристальное внимание.

Замечание абсолютно справедливое. Нам нужно двигаться вперёд и формировать из школы как молодёжную, так и впоследствии взрослую команду.

«Массовая драка на предсезонке? Главный тренер питерской молодёжки не справился со своими обязанностями»

— Важная история этого межсезонья – решение питерского «Динамо» продать в СКА талантливого 19-летнего нападающего Семёна Синяткина. Справедлива ли проходившая информация, что в Санкт-Петербурге эту сделку никто не согласовал с руководством московского «Динамо» и после этого в вашей системе был произведён серьёзный разбор полётов?

— Это действительно так. Мы специально разбирались с этой темой. Считаю, что в определённой степени в истории с Синяткиным произошла ошибка, допущенная руководством питерского «Динамо». Она произошла на фоне смены там тренерского штаба. Прошлый тренерский штаб уже покинул команду, а новый на тот момент ещё не пришёл. К сожалению, возглавивший клуб ВХЛ Люзенков тогда ещё не успел погрузиться во все нюансы, ему сказали, что вопрос продажи Синяткина был уже ранее согласован.

Виктор Воронин Фото: пресс-служба «Динамо» М

Конечно, нам жалко потерять Синяткина. Он был заявлен для участия в лагеря развития московского «Динамо», мы на него рассчитывали и в дальнейшем. После того как решение было принято и контракт уже был зарегистрирован КХЛ, можно было ломать копья и пытаться что-то изменить, но в конечном счёте игрок он не потерянный. Я разговаривал и с Романом Ротенбергом на эту тему. Они обратили на него внимание, сейчас он поиграет в СКА, а затем уже сам решит, где ему продолжать карьеру – в СКА или в «Динамо». Для нашего клуба это довольно серьёзная потеря, потому что школа подготовила действительно классного игрока.

— Спустя месяц после продажи Синяткина между санкт-петербургским и московским «Динамо» возник новый инцидент – массовая драка двух молодёжных команд на предсезонном турнире. Считается, что выяснение отношений произошло по вине тренерского штаба питерской молодёжки, и её главный тренер Андрей Шефер поплатился за это своей должностью. Это правда?

— Это неприятный эпизод в истории двух хоккейных клубов «Динамо». Драка произошла, и в ней виноваты тренерские штабы обеих команд. Я считаю, что они должны были это дело остановить и вообще не допускать этого. В результате проведённых собеседований с тренерами и детьми было решено, что назначенный главный тренер питерской молодёжки не справился со своими обязанностями. Матч-то был товарищеский. Выводы сделаны правильные.

— Рядовая предсезонная игра в самом начале августа. Никаких предпосылок для такого проявления эмоций.

— Совершенно согласен. И допускать подобное было никак нельзя, поэтому и было предложено произвести замену главного тренера в молодежной команде «Динамо» Санкт-Петербург.

— У вас не возникает ощущения, что это всё звенья одной цепи, и в питерском клубе таким образом пытаются показать вам свою самостоятельность и нежелание работать в единой вертикали?

— Нет. Это не так. Мы работаем в контакте. Я сам периодически бываю в Санкт-Петербурге, не реже двух раз в месяц. И Кудашову поставлена задача, чтобы он создал единый тренерский штаб для выполнения поставленных задач. А с приходом Ярослава Люзенкова в клуб ВХЛ мы примем и другие организационные меры, которые укрепят наши взаимоотношения, чтобы никакого соперничества не было. Оно никому не нужно. От этого проигрывает хоккей. Есть нюансы, которые мы подправим, и у нас всё будет хорошо.

«Новогорск – это намоленное место. Но в вопросе переезда с базы у нас не было другого выхода»

— Как в этом сезоне московское «Динамо» будет обходиться без базы в Новогорске? Накладно ли это для бюджета клуба? И когда планируете туда вернуться, если вообще планируете?

— У нас не было другого выхода. Конечно, мы были заинтересованы в том, чтоб Центральный совет улучшил на базе хозяйственную сторону. Но первая позиция – перед ними тоже стоит вопрос финансирования. Это же не так просто – взять и построить два льда. Это серьезные экономические затраты: перестроить гостиницу, перестроить блок питания…

Виктор Воронин Фото: пресс-служба «Динамо» М

Вторая позиция – на всё это нужно время. Одномоментно ничего не строится, особенно если бы там продолжали жить и тренироваться хоккеисты. Поэтому обоюдно приняли решение о переезде. Стройка – это такое дело. Её легко начать, но сложно закончить. Поэтому сложно говорить о сроке. Может быть, это займёт год, а может быть, и больше. После этого и будем оценивать ситуацию.

Как говорят наши прославленные хоккеисты Давыдов и Мальцев, Новогорск для «Динамо» — это намоленное место. И там собрано много экспонатов, посвящённых 75-летней истории хоккейного клуба. База нам удобна с точки зрения логистики, тренировок, проживания. Но в данном случае мы вынуждены подстраиваться под текущую ситуацию. С точки зрения бюджета мы сильно не пострадали.

— Следующий вопрос как раз про историю. Что будет дальше с клубным музеем, который размещался на втором этаже базы? Вы не опасаетесь, что сейчас его растащат по частным коллекциям?

— Мы договорились с Центральным советом, что все наши экспонаты – свитера наших игроков, кубки, медали и клюшки — будут выставлены в динамовском музее, который открылся этой весной в Петровском парке. Часть экспонатов планируем разместить в фойе Малой арены, чтобы они были доступны для наших болельщиков. Так что за наш музей можно не переживать, мы очень пристально следим за сохранностью наших экспонатов и очень ценим свою историю.

«Кубок Гагарина – тактическая цель. А стратегическая – развитие клуба»

— В чём вы видите глобальную задачу лично перед вами в «Динамо»? Это всё-таки завоевание Кубка Гагарина или для вас главное, чтобы клуб жил и существовал?

— Кубок Гагарина – тактическая цель. А стратегическая – развитие клуба. Для клуба было бы идеально сформировать свою материально-техническую базу, быть от всех независимым и, эксплуатируя МТБ, зарабатывать деньги и самостоятельно себя содержать. Мы такие задачи ставим. К сожалению, в сегодняшних условиях есть нюансы, и мы не можем их мгновенно решить. Но цель такая стоит. Клуб должен самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам.

А Кубок Гагарина… Я часто задумывался об этом. Вот сыграли финал Кубка Гагарина, определили победителя, прошло два месяца, сформировались новые команды, и процесс пошёл по-новому. Историю надо уважать и чтить, но стратегически должна работать система: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Должны происходить отбор и формирование детей. Всё должно быть направлено на то, чтобы динамовское движение развивалось.

Александр Мальцев и Виктор Воронин Фото: РИА Новости

— Это реально — привести клуб к выходу на самоокупаемость в российской действительности?

— Реально. Надо было раньше начинать это делать, когда и с землёй было попроще. Если бы мы взяли землю, нашли спонсора, построили дворец спорта и передали его на баланс хоккейного клуба, то, используя 50% времени для занятий на льду, а другие 50% сдавая в аренду, плюс построив рядом гостиницу, рестораны, кафе, другие места общественного пользования, в принципе клуб мог бы себя содержать.

Мало того. Можно было ещё и достаточно профессиональную медицину сделать, чтобы не только саму команду обслуживать, но ещё и предоставлять платные услуги, консультации, лечение спортсменам или просто жителям ближайших микрорайонов. На этом тоже можно было бы зарабатывать деньги. Какие-то помещения можно было бы сдавать в аренду.

Понятно, что для всего этого нужно было просчитывать финансовую модель, но надо было сделать большой комплекс, который бы себя окупал. Наверное, без привлечения средств всё равно было бы не обойтись, однако это были бы совершенно другие затраты. Одно дело, когда мы просим 500-700 млн рублей, а другое – 2 млрд, получаемые нами от акционеров. Это довольно сложный процесс, учитывая сегодняшние проблемы в стране.

— Не все понимают, как при всём при этом вышло так, что «Динамо» платит своему же спонсору большую аренду за использование домашней арены, которую этот же спонсор и строил для клуба.

— Я не могу сказать, что мы платим большую аренду за использование такой уникальной и современной арены. Наш партнер – Банк ВТБ — предоставляет нам комфортные условия, и цена вполне, что называется, в рынке. В Москве мало ледовых арен соответствующего уровня, и мы прекрасно знаем, где какая цена. К тому же у нас есть бюджет, за рамки которого мы не готовы выходить.

Отдельно, я хотел бы обратить внимание на то, что с этого сезона благодаря вводу в строй Малой арены (МСТК – многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс) «Динамо» вся хоккейная вертикаль нашего клуба вернулась на свою историческую территорию. В Петровском парке теперь играют и тренируются и наша академия, и молодёжная команда, и клуб КХЛ.

— Что в завершение хотите сказать болельщикам «Динамо» спустя несколько дней после начала сезона?

— Повторюсь, что после не самого удачного выступления в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина в межсезонье руководством и тренерским штабом московского «Динамо» была проделана огромная работа, направленная на исправление прошлогодних недочётов. Были произведены качественные подписания с целью усиления команды. Поэтому у нас большие ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне.

Со своей стороны я бы хотел обратиться к нашим болельщикам, чтобы они продолжали заполнять нашу арену так, как они это делали во второй части прошлого сезона, когда практически на каждом матче у нас собирался аншлаг, и активно поддерживали команду так, как они это и умеют делать.

Замечу, что нас ждёт интересный и насыщенный сезон не только в КХЛ, но и в МХЛ, где у нас подобралась очень достойная команда, собранная из воспитанников академии «Динамо». Будем внимательно следить и за выступлением питерского «Динамо» в ВХЛ. Желаю удачи всему динамовскому хоккею!