The Hockey News предположил, какого тренера в НХЛ отправят в отставку первым

Североамериканский журналист Джейсон Ньюленд в статье на портале The Hockey News предположил, что первым уволенным тренером в новом сезоне НХЛ станет наставник «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан.
«Кто будет первым уволенным тренером? Майк Салливан. Дубас в последний раз обратится к легендам «Питтсбург Пингвин» Сидни Кросби и Евгению Малкину, но они не смогут помочь, и Кайлу придётся нанять нового тренера», — написано в статье.
Напомним, «Питтсбург» в прошлом сезоне впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.
- 7 сентября 2023
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
17:00
-
16:47
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:47
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:05
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
09:25
-
09:16