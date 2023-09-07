The Hockey News предположил, какого тренера в НХЛ отправят в отставку первым

Североамериканский журналист Джейсон Ньюленд в статье на портале The Hockey News предположил, что первым уволенным тренером в новом сезоне НХЛ станет наставник «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан.

«Кто будет первым уволенным тренером? Майк Салливан. Дубас в последний раз обратится к легендам «Питтсбург Пингвин» Сидни Кросби и Евгению Малкину, но они не смогут помочь, и Кайлу придётся нанять нового тренера», — написано в статье.

Напомним, «Питтсбург» в прошлом сезоне впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.