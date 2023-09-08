Воронин: «Динамо» должно самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что клуб старается сформировать свою материально-техническую базу и самостоятельно себя содержать.
«Кубок Гагарина – тактическая цель. А стратегическая – развитие клуба. Для клуба было бы идеально сформировать свою материально-техническую базу, быть от всех независимым и, эксплуатируя МТБ, зарабатывать деньги и самостоятельно себя содержать. Мы такие задачи ставим. К сожалению, в сегодняшних условиях есть нюансы, и мы не можем их мгновенно решить. Но цель такая стоит. Клуб должен самостоятельно зарабатывать деньги, пытаясь жить по средствам.
А Кубок Гагарина… Я часто задумывался об этом. Вот сыграли финал Кубка Гагарина, определили победителя, прошло два месяца, сформировались новые команды, и процесс пошёл по-новому. Историю надо уважать и чтить, но стратегически должна работать система: академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Должны происходить отбор и формирование детей. Всё должно быть направлено на то, чтобы динамовское движение развивалось.», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
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