«Некогда спать даже было, вкалывали всем клубом!» Фастовский — об открытии «Сибирь-Арены»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о работе в преддверии открытия новой арены.

«Больше переживаний было, как в тумане уже ближе к концу игры. Столько приготовлений, столько беготни. Последний месяц мы практически здесь жили на новой арене всем клубом, некогда даже спать особо было. Вкалывали, чтобы всё состоялось, и я огромную благодарность выражаю сотрудникам клуба и арены, которые просто совершили подвиг. У нас же всё всегда в последний момент, но мы успели в этот последний момент. И мне кажется, для болельщиков всё сложилось удачно», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Фастовский рассказал, что с появлением в Новосибирске нового дворца спорта стало возможным создание в городе клуба ВХЛ.