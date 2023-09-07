Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Некогда спать даже было, вкалывали всем клубом!» Фастовский — об открытии «Сибирь-Арены»

«Некогда спать даже было, вкалывали всем клубом!» Фастовский — об открытии «Сибирь-Арены»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о работе в преддверии открытия новой арены.

«Больше переживаний было, как в тумане уже ближе к концу игры. Столько приготовлений, столько беготни. Последний месяц мы практически здесь жили на новой арене всем клубом, некогда даже спать особо было. Вкалывали, чтобы всё состоялось, и я огромную благодарность выражаю сотрудникам клуба и арены, которые просто совершили подвиг. У нас же всё всегда в последний момент, но мы успели в этот последний момент. И мне кажется, для болельщиков всё сложилось удачно», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Фастовский рассказал, что с появлением в Новосибирске нового дворца спорта стало возможным создание в городе клуба ВХЛ.

Материалы по теме
Гендиректор «Сибири» ответил на вопрос о вероятности появления в Новосибирске клуба ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android