Скабелка — о «Сибирь-Арене»: утром был хороший лёд, на игре — гораздо хуже

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Сибири» (0:1 Б) оценил качество льда на новой арене сибиряков.
«Надо начать не с игры. Хочется выразить соболезнования Ярославлю в этот день. Во-вторых, хочу поздравить Новосибирск с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться. Играли лучше, чем дома. Были моменты, но не смогли их реализовать. Непросто момент возник в конце матча, я благодарен ребятам. Если дома мы отдали очко, то сейчас завоевали. Уверен, что с такой самоотдачей победы придут.
Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Здесь акустика другая, чем на старом ЛДС, но по атмосфере сильной разницы я не заметил. Утром был хороший лёд, на игре — гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 сентября 2023
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