Ковалёв: я достоин включения в Зал хоккейной славы, так как сделал больше тех, кто уже там

Олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 1994 года Алексей Ковалёв заявил, что достоин включения в Зал хоккейной славы.

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы. Если сравнить меня с некоторыми игроками, включёнными туда, то я добился большего. Но это не мне решать.

Я заслужил это благодаря всему, что мне удалось сделать как на международном уровне, так и в Национальной хоккейной лиге. Сейчас некоторым игрокам будет ещё сложнее попасть [в Зал хоккейной славы] из-за всего, что происходит в мире.

Я до сих пор являюсь членом Зала славы российского хоккея, и меня это устраивает. Если я никогда не стану им в Северной Америке, не буду злиться. Я доволен тем, чего мне удалось достичь», — написал Ковалёв в письме, опубликованном на сайте Radio-Canada.