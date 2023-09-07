Ковалёв: я был слишком жадным и совершил ошибку, перейдя из «Монреаля» в «Оттаву»

Олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 1994 года Алексей Ковалёв рассказал про свой переход из «Монреаль Канадиенс» в «Оттаву Сенаторз» в 2009 году.

«Я был слишком жадным и совершил ошибку. С другой стороны, я хотел, чтобы ко мне относились с уважением, чего я не получил. Я не просил большего, просто небольшую прибавку. Если бы мне пришлось сделать это снова, я скорее принял бы предложение «Канадиенс», чем ушёл в «Оттаву».

Была некоторая горечь, потому что я хотел, чтобы клуб признал всё то, что я сделал для команды. Мне было хорошо в «Монреале», в клубе и с болельщиками. Думаю, именно благодаря им я добился такого большого успеха», — написал Ковалёв в письме, опубликованном на сайте Radio-Canada.