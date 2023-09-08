Андрей Назаров дал оценку заявлению Алексея Ковалёва о невключении его в Зал славы хоккея

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на слова Алексея Ковалёва, заявившего о том, что он достоин включения в Зал славы хоккея. Ковалёв является олимпийским чемпионом 1992 года и одним из первых российских хоккеистов, ставших обладателями Кубка Стэнли (в 1994 году).

«Прочитал интервью с моим давним динамовским товарищем Алексеем Ковалёвым. Хотел дать небольшой совет, так как я давно вернулся из Северной Америки, а сейчас мы с Алексеем соседи в Москве.

Нужно привыкать к нынешней реальности, признания и славы удостаиваются лишь единицы. После завершения профессиональной карьеры большинство из нас остаётся с травмами, заработанными по ходу многочисленных сезонов, и с небольшими банковскими накоплениями. Никто не знает точную формулу успеха и признания. Особенно на международном уровне. Признание нынче всем достаётся по-разному. Так что хочу пожелать Алексею всего самого хорошего в качестве помощника главного тренера «Спартака», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.