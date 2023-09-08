Андрей Назаров дал оценку заявлению Алексея Ковалёва о невключении его в Зал славы хоккея

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на слова Алексея Ковалёва, заявившего о том, что он достоин включения в Зал славы хоккея. Ковалёв является олимпийским чемпионом 1992 года и одним из первых российских хоккеистов, ставших обладателями Кубка Стэнли (в 1994 году).
«Прочитал интервью с моим давним динамовским товарищем Алексеем Ковалёвым. Хотел дать небольшой совет, так как я давно вернулся из Северной Америки, а сейчас мы с Алексеем соседи в Москве.
Нужно привыкать к нынешней реальности, признания и славы удостаиваются лишь единицы. После завершения профессиональной карьеры большинство из нас остаётся с травмами, заработанными по ходу многочисленных сезонов, и с небольшими банковскими накоплениями. Никто не знает точную формулу успеха и признания. Особенно на международном уровне. Признание нынче всем достаётся по-разному. Так что хочу пожелать Алексею всего самого хорошего в качестве помощника главного тренера «Спартака», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 сентября 2023
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:17
-
21:00