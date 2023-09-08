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«Спартак» заключил контракт с американским защитником Джоуи Кином

«Спартак» заключил контракт с американским защитником Джоуи Кином
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Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) заключил контракт с американским защитником Джоуи Кином. Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано сроком на один год. Предыдущий контракт Кина со «Спартаком» истёк в апреле 2023 года.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды.

Ранее агент игрока Алёша Пилко сообщал «Чемпионату» о грядущем подписании контракта со «Спартаком».

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