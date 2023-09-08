«Спартак» заключил контракт с американским защитником Джоуи Кином
Поделиться
Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) заключил контракт с американским защитником Джоуи Кином. Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано сроком на один год. Предыдущий контракт Кина со «Спартаком» истёк в апреле 2023 года.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка, став самым результативным защитником команды.
Ранее агент игрока Алёша Пилко сообщал «Чемпионату» о грядущем подписании контракта со «Спартаком».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:17
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
03:23
-
03:02
-
01:17
-
00:00
- 7 сентября 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:39
Партнерский контент