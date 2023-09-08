Стала известна зарплата американского защитника Джоуи Кина в «Спартаке»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата американского защитника Джоуи Кина по новому однолетнему контракту со «Спартаком» составит 33 млн рублей и 18 млн рублей в бонусной части.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний игрок обороны сыграл в 64 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка и став самым результативным защитником команды.

10 мая 2020 года Кин дебютировал в Национальной хоккейной лиге за «Каролину» в матче с «Нэшвилл Предаторз». В сезоне-2021/2022 он провёл 80 матчей за «Чикаго» в АХЛ, в которых набрал 45 (8+37) очков, стал обладателем Кубка Колдера, также провёл один матч в НХЛ.