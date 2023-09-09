Худобин: Сёмин сказал: давай поработаем вместе, если есть желание и хочешь играть

Голкипер «Сокола» Антон Худобин рассказал, когда впервые сыграет в сезоне.

«Когда впервые сыграю в сезоне? Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Физически чувствую себя замечательно. Документы по базе прошли, я официально игрок «Сокола». Теперь, повторюсь, всё зависит от решения тренеров. В понедельник отправляемся на выезд. На первую выездную серию я лечу, а дальше будут решать руководство и тренерский штаб.

Сёмин? Контакт у нас с ним стандартный: есть рабочий, а есть дружеский, вне арены. Хоккей, как правило, мы не обсуждаем, так как уже поставлены задачи, которые нужно решать. Да, он мне предложил сам. Сказал, что давай поработаем вместе, если есть желание и хочешь играть. Разговор был давно, можно было раньше подписать и готовиться. Поэтому да, Александр Валерьевич повлиял на это решение и сыграл роль в моём переходе», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Худобиным читайте на «Чемпионате»: