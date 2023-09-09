Худобин — о США: не могу себя там видеть на постоянной основе

Голкипер «Сокола» Антон Худобин поделился мыслями о жизни в США. Вратарь рассказал, почему не может жить в Соединённых Штатах на постоянной основе.

«Каждый год приезжал сюда, поэтому всё нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идёт. Перешёл с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны. Всё понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне всё ближе и роднее. Здесь моя родная земля», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, сейчас вратарю 37 лет. Игрок дебютировал в чемпионате России в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2004/2005. После этого хоккеист отправился в Северную Америку (с перерывом на сезон-2006/2007, проведённый в «Магнитке»), а в 2010 году Худобин провёл свой первый матч в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесота Уайлд».

Далее в заокеанской карьере Антона были клубы НХЛ «Бостон Брюинз» (2011-2013), «Каролина Харрикейнз» (2013-2015), «Анахайм Дакс» (2015-2016), «Бостон Брюинз» (2016-2018), «Даллас Старз» (2018-2022) и «Чикаго Блэкхоукс» (2022-2023).

В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе сборной России на турнире в Минске, а в следующем году выиграл серебряные медали мирового первенства.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Худобиным читайте на «Чемпионате»: