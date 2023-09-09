Немировски: болельщики были правы, когда ушли. Зачем смотреть на это, если так играем?

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал разгромное поражение в матче с «Автомобилистом» (1:6).

«Мы с хоккеистами хотели бы извиниться перед болельщиками. Так дома проигрывать нельзя. Игру «пять на пять» начали хорошо, владели инициативой. Моменты были. Потом опять ненужные удаления, их реализовал соперник. Начинали хорошо играть «пять на пять», потом снова удалялись. Заработали большинство, но ничего не получалось. Много неправильных решений с шайбой. В большинстве могли выигрывать игру, делать разницу, но оно сегодня не сработало.

Дубакина вернули в первую спецбригаду? Решили вернуть Дубакина в большинство, как было на предсезонке. Прохоркину надо время. Другой выход из зоны, надо чуть побыстрее быть, поэтому решили поменять обратно, как получалось на предсезонке.

Форма Короткова? Он готовился, он хорошо добавил нам скорости, моментов в зоне соперника. Хорошо играл, но команда плохо играла.

Команда не смогла выдержать удар? Точно так. Я не скажу, что мы отдали всё «Автомобилисту». Нам надо было играть лучше. Они просто ждали наши ошибки. По движению мы могли лучше сыграть. Эту игру мы обязаны были выиграть. Смотрел на соперника: они ничего не делали, кроме как реализовывали наши ошибки. И у них большинство сработало сегодня.

Расставание с Назаревичем? Приняли такое решение. Он не играет, и вернулся Коротков. Так решили.

Состояние Мёрфи? Пока не знаю. Он поехал на обследование, информации никакой нет.

Опустели трибуны к концу матча? Я думаю, если они видели, то пытались играть. Сейчас мы обсуждали, все понимают ситуацию, что нельзя так играть. Болельщики были правы, когда ушли. Всё понятно, так нельзя играть, и зачем смотреть на это, если так играем?

Был ли разнос в раздевалке? Был разнос. Но был и позитив, что вернулся Коротков и Иван Климович забросил первый гол. Нам важно не забыть эту игру, а разбирать видео и моменты. Нужно возвращать нашу игру, сейчас только через работу и тренировку. Перед следующим матчем всё надо исправить. Долго не будем думать про эту игру. Будем смотреть видео и пытаться исправлять ситуацию. Так играть перед нашими болельщиками нельзя», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.