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«Тампа» заключила контракт с бывшим нападающим «Рейнджерс»

«Тампа» заключила контракт с бывшим нападающим «Рейнджерс»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с 27-летним нападающим Тайлером Моттом.

Отмечается, что с американским форвардом заключено однолетнее соглашение на общую сумму $ 800 тыс.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мотт, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттаву Сенаторз», принял участие в 64 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 19 очков при общем показателе полезности «+3».

Форвард был задрафтован в 2013 году «Чикаго Блэкхоукс» в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В НХЛ американец, помимо «рейнджеров», «сенаторов» и «чёрных ястребов», выступал за «Ванкувер Кэнакс». На счету Мотта 331 матч и 81 (43+38) очко.

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