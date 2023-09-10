Вайсфельд: целостного впечатления о СКА не сложилось, нужно время, чтобы команда сыгралась

Известный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд оценил старт СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Петербургские армейцы провели четыре матча на выезде, одержав победы в двух из них. В межсезонье состав СКА пополнили 19 игроков, ушли из команды 26 — это самая масштабная селекция лиги.

«Я каких-то особых закономерностей в игре СКА не увидел. Только удивился, как складывался для армейцев матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игра вообще понравилась. И СКА её так мощно начал, что первые десять минут хозяева за соперниками не успевали. Потом то ли петербуржцы сбавили, то ли нижегородцы стали быстрее, но они по скоростям сравнялись. Вот этот момент удивил.

Мне кажется, у СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась. Тренеры должны определить костяк. Ещё же, как говорит Роман Ротенберг, десять человек травмированы. Так что СКА нужно время, чтобы все новички притёрлись, нашли общий язык. Ну вот, скажем, «Ак Барс» и ЦСКА играют практически одним составом, двух-трёх поменяют в межсезонье – и всё. А у СКА очень большая ротация. Во-первых, много новичков, во-вторых, у них в принципе много игроков в заявке. Им надо сыграться.

Этот СКА уже не напоминает команду прошлого сезона? Думаю, нет. У меня целостного впечатления о СКА не сложилось. Хотя я смотрел и комментировал их матчи. Но сейчас рано делать какие-то выводы – сыграно только четыре матча», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».