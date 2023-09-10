Рябыкин рассказал, на площадках каких клубов КХЛ самый лучший лёд

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что одной из составляющих чемпионства омской команды явился быстрый и жёсткий лёд, и рассказал, на каких аренах клубов КХЛ лёд отличного качества.
«Сибирь» на новом стадионе в двух матчах забила лишь один гол. Отчасти это можно объяснить низким качеством льда. Но с другой стороны тому же «Автомобилисту» лёд не помешал забросить Новосибирску шесть шайб. Так что площадка — совсем не главное.
Вообще Омск всегда славился своим льдом — быстрым, жёстким. В своё время это было одним из козырей нашей команды. Когда мы переехали в Подмосковье, то были немного шокированы качеством площадки. Поэтому привезли из Омска наших специалистов — они следили за заливкой, улучшали воду и добавляли в неё химические добавки. В итоге удалось сделать лёд в Балашихе очень качественным — быстрым, жёстким. Считаю, это один из тех мелких факторов, который позволил команде завоевать Кубок Гагарина.
Где лучший лёд в КХЛ? Раньше самый быстрый лёд всегда был на маленьких аренах, где не так много зрителей и пространства, а значит, стабильный тепловой режим. Большие стадионы? В первую очередь назову Санкт-Петербург и Москву — арены «Динамо» и ЦСКА. Про Омск уже сказал», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.
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