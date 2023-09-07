В КХЛ отреагировали на критику качества льда на аренах некоторых клубов лиги. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг критиковал качество льда на аренах в Тольятти и Нижнем Новгороде, а нападающий ЦСКА Михаил Григоренко жаловался на лёд арены московских армейцев.

«Лига внимательно следит за высказываниями игроков и руководства клубов относительно качества льда и предоставляемых сервисов на аренах. Для инженеров спортсооружений ежегодно проводятся семинары, на которых обсуждаются практические аспекты подготовки льда и разбираются случаи природных и иных «форс-мажоров» (например, высокая температура воздуха и повышенная влажность после дождя одновременно).

Ситуации в Тольятти и на «ЦСКА-Арене» не носят массовый характер. Каждая из них разбирается с руководством арены и клуба. В случае повторения нарушений технического регламента могут последовать различные штрафные санкции.

В части требований по качеству льда: лигой третий год вносятся дополнения и изменения в регламент, которые позволяют улучшить качество ледовой площадки, например, установлены параметры возможного диапазона влажности у ледовой поверхности и температуры на поверхности льда», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.