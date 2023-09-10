Щитов: думаю, у «Трактора» получится вернуть долг болельщикам за прошлый неудачный сезон

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру «Трактора» в стартовавшем сезоне КХЛ и заявил, что челябинцы реабилитируются перед болельщиками за прошлый неудачный сезон, в котором команда не попала в плей-офф.
«Трактор» произвёл неплохое впечатление. Против «Ак Барса» играли в острый хоккей, старались хорошо действовать в атаке. В матче в Ярославле обе команды играли на результат, но в концовке «Трактор» упустил преимущество и проиграл «Локомотиву» в овертайме. Также челябинцы обыграли «Ладу» и «Витязь» и в целом хорошо начали сезон. Посмотрим, как теперь «Трактор» будет проводить матчи дома.
Хорошее впечатление производят Семён Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов, Никита Сошников, Роберт Хэмилтон, Сергей Телегин, стабильно играет Антон Бурдасов. У челябинской команды есть долг перед своими болельщиками за прошлый сезон, и, думаю, у неё получится реабилитироваться. Хочется, чтобы проклятие победителя Кубка губернатора Челябинской области было снято и больше ни на кого не давило психологически», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
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