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Экс-защитник «Металлурга» о партнёрах: Малкин — образец таланта, Гончар впечатлял работой

Экс-защитник «Металлурга» о партнёрах: Малкин — образец таланта, Гончар впечатлял работой
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Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал об игре со звёздами НХЛ в локаутный сезон в «Металлурге».

«Игра со звёздами НХЛ в локаутный сезон? Они все профессионалы и таланты, конечно же. Малкин показывал образец таланта, Коля Кулёмин впечатлял своей работой, Гончар — профессионализмом и своим опытом.

Давал ли Гончар ценные советы? Конечно, давал, мы вместе играли в большинстве, подсказывал в каких-то моментах игры. Ты приезжал со смены и Сергей мог рассказать, как можно было сыграть в той или иной ситуации, это были очень ценные советы. Ещё мне повезло, что я начинал тот сезон с Олегом Твердовским, опытный игрок, помогал советами мне, за что я ему очень благодарен», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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