Антипин о сокрушительном силовом от Хартнелла: претензий нет, сам виноват, что подставился

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о сокрушительном силовом приёме от Скотта Хартнелла во время игры «Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сэйбрз» (4:7).
«Я потерял сознание, в памяти это не осталось, сам могу только судить по видео. Наверное, минуту был без сознания, память чуть теряется после удара, и я этот момент не помню.
Извинился ли Скотт? Меня увезли в больницу, не было у него возможности это сделать. Он передал через ребят свои извинения. Претензий нет, это хоккей, я сам виноват, что подставился под удар, он завершал свой манёвр, это было стечение обстоятельств, что я челюстью ударился в промежуток, где заканчивается стекло и начинается борт», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
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