«Не загубит Ротенберг талантливого игрока? Таланты бывают разные». Рыбин — о Мичкове

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал малое количество игрового времени Матвея Мичкова в армейском клубе.

«Конечно, многих удивляет, почему седьмой номер драфта не попадает в заявку. Тренерскому штабу виднее. Возможно, Ротенберга что-то не до конца удовлетворяет. Может, не нравится его игра в обороне или какие-то действия в атаке. СКА потерпел два поражения на старте сезона. В состав будут вноситься изменения.

Не лучше ли тогда снова отдать Мичкова в аренду, как в «Сочи» в прошлом году? Очевидно, что Матвею нужно как можно больше получать игровой практики и набираться опыта. Впереди большой сезон, тренерский штаб СКА будет ротировать состав, что-то менять. Видно, что наставники продолжают искать оптимальные сочетания игроков. Уверен, у Мичкова ещё будет шанс проявить себя. У него долгосрочный контракт с клубом, всё ещё впереди.

Не загубит Ротенберг талантливого игрока, если не будет давать ему играть? Как мы знаем, таланты бывают разные. Мичков – целеустремленный, талантливый, грамотный парень. Он серьёзно относится к хоккею. Я бы не стал здесь драматизировать. Повторюсь, прошло всего четыре матча в новом сезоне, впереди ещё много встреч. Мичков ещё покажет себя. Пока рано делать долгоиграющие выводы», – цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Напомним, Мичков сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4) 6 сентября. Тогда он провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями при нулевом показателе полезности.