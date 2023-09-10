«Не загубит Ротенберг талантливого игрока? Таланты бывают разные». Рыбин — о Мичкове

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал малое количество игрового времени Матвея Мичкова в армейском клубе.
«Конечно, многих удивляет, почему седьмой номер драфта не попадает в заявку. Тренерскому штабу виднее. Возможно, Ротенберга что-то не до конца удовлетворяет. Может, не нравится его игра в обороне или какие-то действия в атаке. СКА потерпел два поражения на старте сезона. В состав будут вноситься изменения.
Не лучше ли тогда снова отдать Мичкова в аренду, как в «Сочи» в прошлом году? Очевидно, что Матвею нужно как можно больше получать игровой практики и набираться опыта. Впереди большой сезон, тренерский штаб СКА будет ротировать состав, что-то менять. Видно, что наставники продолжают искать оптимальные сочетания игроков. Уверен, у Мичкова ещё будет шанс проявить себя. У него долгосрочный контракт с клубом, всё ещё впереди.
Не загубит Ротенберг талантливого игрока, если не будет давать ему играть? Как мы знаем, таланты бывают разные. Мичков – целеустремленный, талантливый, грамотный парень. Он серьёзно относится к хоккею. Я бы не стал здесь драматизировать. Повторюсь, прошло всего четыре матча в новом сезоне, впереди ещё много встреч. Мичков ещё покажет себя. Пока рано делать долгоиграющие выводы», – цитирует Рыбина «Спорт день за днём».
Напомним, Мичков сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4) 6 сентября. Тогда он провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями при нулевом показателе полезности.
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