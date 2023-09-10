«Умею подчиняться. Это очень важно». Третьяк — о своём успехе

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о причинах своей успешной карьеры.
«Окончил институт физкультуры и военно-политическую академию имени Ленина. Знаю, что такое армия, воспитывался в жёстких условиях.
Почему у меня такие успехи были? Умею подчиняться. Это очень важно. У меня двое детей, трое внуков, один из них играет в Сочи (Максим Третьяк), правнучке три годика. Так вот – дети не всегда слушаются пап и мам, а тренера – обязательно. От него зависит, где ты будешь играть.
Успех – это дисциплина. За 21 год я не пропустил ни одной тренировки, вот такой сумасшедший перед вами человек. Всегда слушался тренера и хотел быть лучшим», — цитирует Третьяка издание «Няръяна вындер».
Ранее Третьяк рассказал, как, будучи игроком армейцев, справлялся с поражениями и насколько легко ему давались победы.
- 10 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:00
-
22:42
-
22:25
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:32
-
20:21
-
20:05
-
19:45
-
19:32
-
19:17
-
19:08
-
19:06
-
18:56
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
17:52
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:21
-
16:07
-
15:40
-
15:05
-
15:00
-
14:30