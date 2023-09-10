«Умею подчиняться. Это очень важно». Третьяк — о своём успехе

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о причинах своей успешной карьеры.

«Окончил институт физкультуры и военно-политическую академию имени Ленина. Знаю, что такое армия, воспитывался в жёстких условиях.

Почему у меня такие успехи были? Умею подчиняться. Это очень важно. У меня двое детей, трое внуков, один из них играет в Сочи (Максим Третьяк), правнучке три годика. Так вот – дети не всегда слушаются пап и мам, а тренера – обязательно. От него зависит, где ты будешь играть.

Успех – это дисциплина. За 21 год я не пропустил ни одной тренировки, вот такой сумасшедший перед вами человек. Всегда слушался тренера и хотел быть лучшим», — цитирует Третьяка издание «Няръяна вындер».

Ранее Третьяк рассказал, как, будучи игроком армейцев, справлялся с поражениями и насколько легко ему давались победы.