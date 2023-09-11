В «Сочи» оценили возможность арендовать Матвея Мичкова у СКА

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков оценил вероятность арендовать форварда Матвея Мичкова у СКА и рассказал о победе южан над «Ак Барсом».

«Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды. Что касается Мичкова, то всё зависит от СКА и самого Матвея, как он смотрит на это. Он знает, что мы будем рады, если он к нам вернётся. В «Сочи» он показывал результативный и красивый хоккей. Вы знаете, что в его семье весной случилась трагедия (в апреле в Сочи погиб отец игрока. — Прим. «Чемпионата»), и, конечно, возвращение на побережье будет у него какое-то время ассоциироваться с потерей близкого человека. Как он и СКА посчитают нужным, так и будет. Сейчас у нас есть неиграющий состав, хорошая и качественная ротация.

Нам нужна была эта победа, чтобы ребята и все мы почувствовали, как она добывается. Мы сыграли тогда правильно, плотно, воспользовались своими моментами и неплохо играли. Что касается того, мог ли нас «Ак Барс» недооценить, то это его проблемы — у нас свой настрой, и самое главное, что у нас были свои задачи.

Игра голкипера Бердина? Все увидели, что он может выдать куражную игру. Сейчас начало чемпионата, и я не вижу ни у кого сверхстабильных вратарей — результат тут зависит больше от игры и силы команды. Это только начало — Миша входит в сезон, много показывает хорошего, позитивного. Как у всех вратарей в лиге, у него есть, скажем так, не казусные, а лёгкие голы, но он очень много работает и знает, какие компоненты игры требуют улучшения», — приводит слова Бадюкова ТАСС.

Напомним, нападающий в ходе прошлого сезона отправился в аренду из СКА в «Сочи». За южный клуб форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.