Кожевников: Крылов ненавидел российский хоккей и развалил «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, возможно ли возвращение в Омск Боба Хартли, с которым «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.
«Мне кажется, история с Хартли уже неактуальна и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в «Авангарде» уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе совета директоров омского клуба Александре Крылове. На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодёжи, не доверял нашим российским тренерам! Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново и наводят порядок», — сказал Кожевников в интервью Betonmobile.ru.
Напомним, накануне канадский тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда».
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