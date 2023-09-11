Третьяк — о званиях в ЦСКА: выиграл ЧМ — получил звёздочку, я дослужился до полковника

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о получении воинских званий в армейском клубе.
«Мама у меня была преподавателем физкультуры в школе. Играла в русский хоккей (хоккей с мячом). Во многих городах этот вид спорта был популярен: в Сыктывкаре, Ульяновске, Хабаровске. Папа – человек неспортивный, военный лётчик, прошёл войну, хотел, чтобы и я пошёл по его стопам, а мама желала, чтобы я стал хоккеистом. В итоге выполнил наказ обоих.
Стал играть в ЦСКА и дослужился до звания полковника. Я однолюб: 21 год играл за команду Центрального спортивного клуба армии. Тогда в ЦСКА все были военнослужащие, с разными званиями. Выиграл чемпионат мира – получил звёздочку. Приятно!» — цитирует Третьяка издание «Няръяна вындер».
Ранее Владислав Третьяк рассказал о причинах своей успешной карьеры.
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